Mujer muere atropellada por un conductor que huyó

Durango, Dgo

Una mujer joven murió este domingo por la mañana al ser víctima de un atropellamiento ocurrido en el centro de la ciudad. El conductor involucrado en el siniestro se dio la.

La persona fallecida es una chica de unos 30 años de edad y que al momento se sabe respondía al nombre de Rosalba Julieta Moreno Valdés y el siniestro ocurrió en el cruce de las calles Aquiles Serdán y Francisco I. Madero.

Los hechos se reportaron a eso de las 8:30 horas y según testigos, la joven había descendido de un autobús de pasajeros cuando, al momento de cruzar la calle, la impacta un vehículo Jeep de color negro.

El conductor de este se da la fuga y testigo se acercaron de inmediato para ayudar a la víctima, pero sumarte había sido instantánea, lo que confirmó poco después personal de la Cruz Roja Mexicana.

El sitio quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado para los procedimientos ministeriales de rigor.