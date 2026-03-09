Analizan en Durango licencias menstruales y su impacto en derechos laborales

Durango, Dgo

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, se llevó a cabo en Durango el foro “Licencias menstruales: retos del derecho laboral y administrativo”, un espacio de diálogo enfocado en analizar el derecho a una menstruación digna y su relación con los derechos humanos y las condiciones laborales.

El encuentro se realizó en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, donde especialistas y autoridades reflexionaron sobre los desafíos jurídicos, sociales e institucionales que existen para reconocer este tema dentro de la legislación y las políticas públicas.

Durante el foro se destacó que, durante muchos años, la menstruación ha permanecido rodeada de estigmas y silencios, lo que ha generado impactos en la vida cotidiana de muchas mujeres, particularmente en ámbitos como la educación, la salud y el trabajo.

En este contexto, se subrayó la importancia de analizar el tema desde una perspectiva de derechos humanos, reconociendo que las condiciones biológicas también están influenciadas por factores sociales, culturales y jurídicos que pueden afectar el acceso a derechos y oportunidades.

Asimismo, se planteó que el debate sobre las licencias menstruales busca abrir una discusión sobre condiciones laborales más justas, así como sobre la necesidad de generar marcos normativos y políticas públicas que garanticen entornos dignos para las mujeres.

Al cierre del encuentro, autoridades del Poder Judicial agradecieron la participación de especialistas y asistentes, y destacaron la importancia de impulsar espacios de reflexión sobre temas que durante mucho tiempo permanecieron invisibilizados.

También señalaron que, aunque se han logrado avances en materia de igualdad, todavía existen retos importantes para fortalecer las acciones institucionales que permitan garantizar los derechos de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad.

El foro tuvo como objetivo promover el análisis y el diálogo sobre los desafíos que enfrenta el reconocimiento de la menstruación digna dentro del ámbito laboral y jurídico, así como fomentar la colaboración entre instituciones y sociedad para avanzar en la protección de los derechos humanos.