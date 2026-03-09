+ Sí existe Dios, dice el más inteligente

+ YoungHoon Kim, coreano, explica por qué

+ Es más inteligente que Einstein y Hawking

+ Ahí está la conclusión para que la rebatan

+ Zacatecas aguantó otro fin de semana lleno

“Existe Dios, la creación es obra suya…”

YoungHoon Kim

El hombre más inteligente del mundo, YoungHoon Kim, un coreano de 36 años de edad, sostiene con elementos matemáticos que “Dios existe, y puede comprobarse con las matemáticas…”…..PRUEBAS.- El científico acude a las matemáticas para dar sus tres argumentos. El primero hace referencia a que toda línea ha de empezar en un punto inicial, al igual que la existencia debe tener un punto de partida: “Vemos claramente que la vida y el universo existen. Por tanto, debe haber habido un primer punto, el punto de partida que puso todo en movimiento…”. En segundo lugar, sostiene que el tiempo debe tener un comienzo, comparándolo con una cuenta regresiva hasta cero si empieza en el infinito negativo sin un primer número, en cuyo caso nunca podríamos haber llegado hasta hoy; y en tercer lugar Kim acude a la multiplicación, explicando que para que algo crezca debe multiplicarse, por lo que para que el universo comenzara y se expandiera, un poder mayor debió intervenir para crearlo y multiplicado todo..”. Sobre el muchacho, diríamos que está sorprendiendo al mundo con su coeficiente intelectual, que ha llegado a 276. En ese sentido, quienes superan los 140 puntos, se les considera genios, y YoungHoon supera por mucho a Albert Einstein y Stephen Hawking, quienes tenían 160 puntos, de modo, para los excépticos ahí está el dicho de este genio. A ver si sale el bravo que le demuestre lo contrario. El caso es que, me gusta mucho la afirmación del coreano, viene a poner en su lugar a algunos teóricos que a pesar de las cosas siguen negando a nuestro creador. YoungHoon es investigador dedicado a la Inteligencia Artificial y, según expertos, ha sido uno de los creadores de tan sorprendente avance tecnológico. Órale…..ZAFIS.- Una disculpa por no haberlos invitado a ver el Clásico Mundial de Beisbol, que esta vez se desarrolla en tres países: Estados Unidos, Puerto Rico y Japón. Hemos visto un par de juegazos de México frente a Gran Bretaña y Brasil y, en serio, me han dejado con los ojos cuadrados. Oiga usted la calidad del paisano Randy Arozarena. Hizo un jugadón que nada más pueden hacer los grandes, y él es uno. Fildeó un globo hacia el jardín central al mero fondo, desde donde disparó la bola y puso fuera de combate al jugador inglés que estaba por anotar. El catcher mexicano ya lo esperaba y el ampayita no tuvo la menor duda de marcar el out. Hoy, México le hace los honores a Estados Unidos, que para variar trae un cuadro de miedo, pero nuestro representativo no canta mal las rancheras, y menos con las actuaciones sensacionales del paisa Arozarena y de todos los que llevan la franela nacional…..REGRESO.- Érika Blanco, aquella que de chiquilla siempre recorrió más de una vez las instalaciones de EL SOL DE DURANGO buscando quién sabe qué, regresó esta mañana a recibir el premio Mujer Duranguense del Año 2026, galardón que solamente alcanzan las grandes. Aprobado en todos sentidos…..TRAGEDIA.- El atropellamiento y muerte de una distinguida deportista registrado ayer por la mañana en céntrico crucero, sin duda fue una desgracia para ella, pero también para el conductor del Jeep. Aunque la culpa probable fue del chofer del autobús, que ése sí huyó…..REGLAS.- El culpable del triste episodio de ayer, precisamente Día Internacional de la Mujer, fue el chofer de un autobús Naranja que permitió que su pasajera cruzara la calle en un “punto ciego” para ella y para el conductor del otro auto…..AYUDA.- Además, el chofer del Jeep nunca huyó, como equivocadamente dijimos en nuestra reseña inicial del hecho. Siempre estuvo en el lugar a pesar del traumático episodio. En el video del caso se observa que pide auxilio a otros automovilistas y nadie le ayuda, a pesar de quedar la infortunada dama tirada en el suelo. Se movió unos metros adelante del lugar fatídico, pero no huyó. Esperó siempre a la autoridad y eso habla bien del muchacho, a quien no tenemos el gusto de conocer, pero si llego a conocerlo lo felicitaré por su innegable afán humano, por haber intentado ayudar a la mujer, que en el supuesto murió de manera instantánea. Prefirió esperar a la autoridad y ponerse en sus manos dejando libre su conciencia, que luego se convierte en terribles remordimientos que, algunas veces acaban en suicidio. Este caso, sin embargo, no ocurrió, dado que el muchacho esperó hasta que llegó la autoridad y procedió. Bien por él y por los suyos, dado que ocurrió algo que no estuvo en sus manos evitar. Y mal por el chofer del autobús, que debe ser detenido de inmediato y obligado a que pague su falta…..LLENO.- Informes provenientes de Zacatecas capital indican que la ciudad otra vez fue tomada ayer por asalto por cientos o miles de visitantes que disfrutaron de lo lindo la hermosa ciudad, dueña de un espectáculo perenne, la arquitectura de su centro histórico.

