Dan 51 años de prisión al violentador de una adolescente

Durango, Dgo.

Un sujeto que ejerció violencia sexual en contra de una adolescente durante cuatro años, recibió una sentencia histórica que supera los 50 años de prisión; el individuo inició ya su condena en el Centro de Reinsercion Social No. 1 de Durango.

El sentenciado es José Manuel Díaz Ortega, a quien se le comprobó la comisión de los delitos de violación agravada y tocamientos, ocurridos en distintos momentos de los años 2013, 2016 y 2017.

Según el informe emitido por la Fiscalía General del Estado, el individuo ejecutó actos de naturaleza sexual contra su víctima en varios momentos y, dada la naturaleza yu los tiempos de los delitos, se abrieron tres carpetas de investigación distintas.

Una vez encontradas evidencias de los actos, se ejecutó una orden de aprehensión y se le llevó a un juicio en el que fue encontrado culpable con una pena de cárcel que es la más alta para delitos de este tipo en Durango.

José Manuel pasará 51 años, un mes y 10 en la cárcel, y deberá pagar una multa de 264 mil 948 pesos a favor del Fondo Auxiliar del Poder Judicial del Estado.

Es de apuntar que su víctima es hoy adulta, y decidió proceder legalmente por deltos que, de acuerdo a la legislación vigente, son imprescriptibles; es decir, se pueden denunciar en cualquier momento, sin importar los años que hayan transcurrido.