Destaca Bernabé Aguilar avances históricos para comunidades indígenas

A través de los caminos artesanales que impulsa la 4T

“Las comunidades indígenas de Durango viven un momento histórico de transformación gracias a la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, como lo son los caminos artesanales”, afirmó el diputado Bernabé Aguilar Carrillo.

Durante su posicionamiento, destacó que pueblos originarios de municipios como Mezquital y Pueblo Nuevo han decidido organizarse para gestionar directamente proyectos que permitan atender las necesidades históricas de sus comunidades, ante la falta de respuesta por parte del gobierno estatal.

El integrante del Grupo Parlamentario de Morena, agregó que para este 2026 se proyecta una inversión superior a los 400 millones de pesos para continuar con la construcción de caminos artesanales en 14 frentes de trabajo en distintas comunidades indígenas, incluyendo nuevos proyectos en la comunidad mexicanera ubicada en los límites con Nayarit y en la comunidad de Santa María de Ocotán, considerada una de las más grandes de América Latina.

De igual forma, destacó que otro avance significativo es la implementación del componente indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), mediante el cual los recursos se entregan de manera directa a las comunidades para que ellas mismas decidan y ejecuten las obras prioritarias, como sistemas de agua potable, alcantarillado, centros de salud y otras acciones de infraestructura básica.

Durante su intervención, subrayó que estos proyectos se definen a través de asambleas comunitarias, respetando la autonomía y las decisiones de los pueblos originarios, lo que demuestra que la Cuarta Transformación está saldando deudas históricas con las comunidades indígenas y colocando en el centro del desarrollo.

Agregó que uno de los avances más importantes ha sido la implementación del Plan de Justicia para los pueblos indígenas, el cual ha permitido la construcción de caminos artesanales que conectan a comunidades que por décadas permanecieron en el abandono, donde entre 2023 y 2024 se lograron construir 52.55 kilómetros de caminos artesanales, con una inversión superior a los 300 millones de pesos.

Asimismo, detalló que para 2025 se destinaron más de 370 millones de pesos para la construcción de 48.1 kilómetros adicionales de estos caminos en comunidades huicholas, mexicaneras y odam de la región serrana, principalmente en los municipios de Mezquital y Pueblo Nuevo, lo que ha permitido mejorar la movilidad, el acceso a servicios y las condiciones de vida de miles de familias.