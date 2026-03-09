Destruyó su Nissan Versa y luego se dio a la fuga

Durango, Dgo.

Un automovilista destruyó su automóvil al volcar en la carretera Durango – Zacatecas, justo al exterior del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana; todo indica que no sufrió lesiones, pues el coche fue reportado como abandonado.

El vehículo, un Nissan Versa de modelo 2026 (aproximadamente) podría ser declarado en pérdida total.

El aparatoso siniestro ocurrió este lunes por la mañana al exterior de la institución educativa, ante la mirada de decenas de estudiantes que usaban los minutos de receso para tomar alimentos.

El conductor perdió el control a causa del exceso de velocidad y salió del camino abruptamente, para enseguida impactarse contra una estructura de piedra que sirve de apoyo a un puente peatonal.

Testigos se acercaron para apoyar al conductor, que tuvo que usar una de las puertas traseras para salir y luego se fue de la escena, dejando el coche ahí.

Todo indica, en tal sentido, que resultó ileso; sin embargo, se revisarán centros médicos con el fin de confirmar o descartar tal teoría; de los procedimientos administrativos se hará cargo la Guardia Nacional.