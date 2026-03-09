El hombre con el IQ más alto del mundo sorprende al hablar de Dios

El hombre considerado el más inteligente del mundo volvió a encender el debate entre ciencia y fe tras revelar públicamente lo que piensa sobre la existencia de Dios.

Se trata de YoungHoon Kim, investigador en inteligencia artificial de 36 años, quien posee un coeficiente intelectual de 276, considerado el más alto registrado a nivel mundial. Para dimensionar la cifra, figuras históricas como Albert Einstein o Stephen Hawking tenían estimaciones cercanas a los 160 puntos, mientras que superar los 140 ya es considerado nivel de genio.

Kim, quien además cuenta con estudios en teología por la Universidad de Yonsei en Seúl, publicó recientemente en redes sociales una explicación en la que intenta justificar, desde su perspectiva científica y matemática, por qué considera que Dios existe.

Tres argumentos basados en matemáticas

El científico plantea tres razonamientos que, según él, conducen a la existencia de una causa primera.

1. Todo debe tener un punto de inicio

Kim compara el origen del universo con una línea matemática que necesariamente comienza en un punto. Según su explicación, si hoy existe vida y existe el universo, debe haber habido un primer momento que puso todo en movimiento.

2. El tiempo también debió empezar

El investigador sostiene que si el tiempo no tuviera un inicio sería imposible haber llegado al presente. Lo compara con una cuenta regresiva que comenzara desde el infinito negativo: nunca se llegaría al cero ni al momento actual.

3. El universo tuvo que multiplicarse

Su tercer argumento utiliza la lógica de la multiplicación. Para que algo crezca o se expanda, debe multiplicarse. Bajo esa idea, afirma que el origen del universo debió involucrar una fuerza capaz de generar y expandir todo lo existente.

Para Kim, estas tres ideas conducen a una misma conclusión:

una causa primera que es necesaria, poderosa, atemporal e inteligente, concepto que —según él— coincide con lo que las personas llaman Dios.

Una postura científica… pero también cristiana

Aunque su explicación se aproxima a la idea filosófica de una “causa primera”, Kim también ha manifestado una visión cristiana de la fe.

En sus declaraciones asegura que Jesús es el hijo de Dios hecho hombre y llega incluso a afirmar que ha sido el ser humano más inteligente que ha existido en la historia.

Sus declaraciones rápidamente provocaron reacciones en redes sociales, donde el debate entre ciencia, filosofía y religión volvió a encenderse.

Para algunos, se trata de una reflexión interesante sobre el origen del universo. Para otros, la inteligencia no necesariamente determina la verdad sobre temas espirituales.

Lo cierto es que cuando la persona con el IQ más alto del planeta habla de Dios, el tema inevitablemente vuelve a poner a discutir a millones.