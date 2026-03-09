Huésped de un hotel murió tras convulsionar

Durango, Dgo.

Un hombre adulto murió este lunes por la mañana cuando se encontraba hospedado en un hotel del centro de la ciudad; de acuerdo al personal del establecimiento, sufrió un episodio convulsivo que lo dejó inconsciente.

La persona fallecida se registró en el establecimiento denominado Hotel “California” como José Isaac Güereca Sánchez, originario de Pánuco de Coronado y tenía 39 años de edad, según los primeros datos recopilados.

Los hechos ocurrieron en un centro de alojamiento ubicado en la calle Zarco, entre 20 de Noviembre y 5 de Febrero, y fueron reportados poco después de las 09:00 horas por la esposa de la víctima, Brenda Selene.

Ella narró a las autoridades que la persona había quedado inconsciente tras convulsionar, por lo que se solicitó apoyo emergente; sin embargo, cuando el auxilio médico arribó ya nada se pudo hacer y se confirmó la defunción.

El cuerpo quedó a cargo del Servicio Médico Forense, que se hará cargo de la necropsia de ley para establecer la causa de muerte.