Lo detuvieron por violentar a dos niñas

Durango, Dgo.

Un sujeto que a finales de 2024 cometió el delito de violación en contra de dos niñas, fue sentenciado a más de 13 años de prisión, que empezó ya a purgar en una cárcel de jurisdicción estatal.

Se trata de Alberto Carrera Ibáñez, a quien se le comprobó el delito y admitió la culpa para someterse a un procedimiento abreviado, con el fin de reducir lo estricto de la pena.

Según el informe de la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron en noviembre de 2024 y las víctimas son dos niñas, sin que se tengan datos acerca del vínculo que lo une con ellas.

Tras el ilícito, se interpuso una denuncia en su contra y la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de la investigación correspondiente, en la que se encontraron las pruebas suficientes para llevarlo a juicio.

Alberto solicitó la realización de un procedimiento abreviado y aceptó su culpabilidad, que le permitió reducir una pena que se anticipaba podría acercarse a las dos décadas.

La sentencia definitiva y firme fue de 13 años y 4 meses de cárcel, así como el pago de una multa de 104 mil 227 pesos.