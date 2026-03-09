Presas del estado se mantienen con más del 45 % de almacenamiento

Al corte de este lunes 9 de marzo de 2026 , el sistema de presas del estado de Durango registra un almacenamiento total de 1,946.320 millones de metros cúbicos (Mm3). Esta cantidad representa aproximadamente el 49.7% de la capacidad hídrica global de la entidad, la cual asciende a 3,911.463 Mm3.

De acuerdo con el monitoreo de la Subdirección Técnica de la Conagua, la evolución del almacenamiento muestra una ligera tendencia a la baja, con una disminución diaria de -0.387 Mm3 en el conjunto de las reservas. Actualmente, se mantiene una extracción total de 6.877 m3/s para diversos usos.

Contrastes en los niveles de llenado

El estado de las reservas varía significativamente dependiendo de la zona y el distrito de riego correspondiente:

  • Principales Reservas: La presa Lázaro Cárdenas, el vaso de captación más importante del estado, se mantiene al 45.4% de su capacidad. Por su parte, la presa Francisco Zarco reporta un nivel de llenado del 46.3%.

  • Zona del Valle del Guadiana: En contraste, las presas del Distrito de Riego 052 presentan niveles de almacenamiento significativamente más altos, con un promedio sectorial del 94.3%.

    • Francisco Villa: 99.1% de llenado.

    • Peña del Águila: 96.1% de llenado.

    • Santiago Bayacora: 94.7% de llenado.

    • Caboraca: 94.7% de llenado.

    • Guadalupe Victoria: 88.7% de llenado.

Niveles Críticos: La situación más restrictiva se observa en la presa Villa Hidalgo, que apenas alcanza el 30.7% de su almacenamiento. En la región de los Llanos, la presa Santa Elena registra un nivel más saludable con el 94.0%.

Condiciones Climatológicas

El reporte hídrico coincide con un ambiente de temperaturas extremas en la entidad. Mientras que en la capital duranguense se alcanzaron máximas de 28.8°C durante la jornada , en la zona serrana las temperaturas descendieron drásticamente. La localidad de La Rosilla registró la temperatura mínima más baja del estado con -5.5°C.

Este panorama de reservas será determinante para la planeación de los próximos ciclos agrícolas y el manejo de los recursos hídricos en las distintas regiones del estado.

