Volcadura dejó un muerto y cuatro lesionados

Mezquital, Dgo.

Un hombre sin vida y cuatro lesionados es el resultado de una volcadura ocurrida el domingo en el municipio de Mezquital; la unidad siniestrada era conducida por un adolescente, según la información disponible.

Aunque los datos de la víctima fatal no han sido difundidos, trascendió que es un hombre de unos 35 años de edad, al que habían recogido en la localidad de Tlalchichilpa, en la misma demarcación.

Los hechos ocurrieron cuando Gabriel Alejandro, de 17 años de edad y originario de La Guajolota, conducía un vehículo Ford Explorer; con él, iban otros dos adolescentes y el adulto Armando Ferrell Cabada, además del hombre que falleció.

Justo en el entronque hacia Huazamota, el muchacho perdió el control de la camioneta y, al salir del camino, esta dio al menos una voltereta.

Los ocupantes lograron salir del vehículo, pero la víctima a la postre declarada sin vida quedó inconsciente, por lo que se solicitó apoyo de las autoridades, que llegaron poco después y confirmaron la defunción.

Los restos del occiso quedaron a cargo de la Fiscalía General del Estado para el proceso de identificación y el deslinde de responsabilidades.