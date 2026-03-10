8 de cada 10 inundaciones son por basura; llaman en Durango a no tirar residuos en arroyos

Durango, Dgo

La acumulación de basura en calles, arroyos y sistemas de drenaje es una de las principales causas de inundaciones en el país, advirtió la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al señalar que ocho de cada diez desbordamientos e inundaciones están relacionados con residuos sólidos que obstruyen el flujo del agua.

Ante esta situación, la dependencia federal hizo un llamado a la población a no arrojar basura en ríos, canales, arroyos ni en alcantarillas, ya que los desechos terminan bloqueando la infraestructura hidráulica y provocando anegamientos durante las lluvias.

Datos presentados durante una sesión del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de Conagua revelan que en el Sistema Hidrológico del Valle de México la cantidad de basura retirada de la infraestructura hidráulica ha aumentado considerablemente. Tan sólo en 2025 se recolectaron 99 mil 699 toneladas de residuos y más de 726 mil metros cúbicos de azolve, mientras que en 2024 se retiraron 56 mil 855 toneladas de basura.

Problema que también afecta a Durango

Aunque estas cifras corresponden principalmente al centro del país, el problema también se presenta en ciudades como Durango, donde cada temporada de lluvias se registran encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de la capital debido a drenajes tapados por basura.

Autoridades municipales han señalado en distintos operativos de limpieza que gran parte de los residuos encontrados en alcantarillas son bolsas, envases de plástico, cartón y desechos domésticos, lo que reduce la capacidad del drenaje para desalojar el agua durante lluvias intensas.

En la ciudad de Durango, colonias ubicadas cerca de arroyos naturales y zonas bajas del Valle del Guadiana suelen ser las más vulnerables a inundaciones cuando las lluvias coinciden con obstrucciones en el sistema pluvial.

Limpieza preventiva en redes de drenaje

A nivel nacional, la Conagua realiza operativos preventivos de limpieza y desazolve en coordinación con autoridades estatales y municipales. En lo que va de 2026, la dependencia ha efectuado siete operativos en cinco estados, donde se han supervisado 759 pozos y más de 62 mil metros lineales de drenaje, acciones que benefician a alrededor de 56 mil personas.

Estas labores buscan reducir el riesgo de inundaciones antes de la temporada de lluvias, mediante la limpieza de alcantarillas, drenajes y cauces.

Llamado a la población

La Conagua insistió en que la prevención comienza con la participación ciudadana, ya que evitar tirar basura en la vía pública y en cuerpos de agua puede reducir significativamente el riesgo de inundaciones.

Para ciudades como Durango, donde las lluvias de verano suelen ser intensas, mantener limpios los sistemas de drenaje es clave para prevenir anegamientos y daños en viviendas, vialidades y comercios.