+ Se adueñó gobierno de marcha del 8M

+ No las dejó ni quejarse de sus dolores

+ Nada hubiera pasado si las dejan hablar

“Art. 6o.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Constitución Política

La sorprendente y callada marcha del 8M no es porque se hayan resuelto los problemas de las mujeres, sobre todo de las madres que buscan a sus hijos, esposos o parientes, sino porque el gobierno se adueñó ya de su organización…..AGRAVIOS.- Los agravios a las mujeres se multiplicaron en el último año y el domingo no hubo una pancarta de protesta. Nadie tuvo por qué quejarse, a pesar de la represión sufrida a lo largo de los meses…..MAICEO.- No tengo pruebas, pero puedo decir que a las líderes visibles del movimiento las maicearon y las convencieron para que fuera una verdadera marcha “light”, con agradecimientos al gobierno antes que con protestas. Por suerte están ahí las redes sociales en las que decenas de mujeres echaron pestes por el control del movimiento. “Yo quería protestar, tenía elementos para hacerlo, pero cuando pedí el micrófono, me lo iban a entregar, pero de última hora me lo negaron”. “Y de qué vas a hablar tú, aquí no se permiten intereses partidistas”…..BILLETAZOS.- Una de ellas sostuvo que el movimiento femenino pasó a mejor vida, lo vendieron al gobierno y el gobierno lo coptó todo, con cero posibilidades de quejarse, ni siquiera defender a las mujeres muertas y a las madres que no han vuelto a ver a sus hijos. Se pasaron los del gobierno, le pusieron una cinta canela a las mujeres y no las dejaron siquiera quejarse, no pedir nada, pero de menos debieron dejarlas que expusieran sus sufrimientos. Las víctimas de la meningitis y las que tienen en la cárcel sin derecho a juicio, etc., etc., ya no pueden ni siquiera pedir justicia. Se acabó ese movimiento…..REACCIÓN.- La cerrazón total en su máxima expresión en Durango, pero…el pueblo es sabio y, ha de reaccionar en su momento. Pregunto: qué pasaba si les permitían que dijeran lo que quisieran o de menos se quejaran de sus padecimientos? No pasaba nada, al final se había superado el movimiento y asunto resuelto. El caso es que a toda acción, invariablemente viene una reacción…..SILENCIO.- Lo hecho a las mujeres el domingo pasado es lo que hace el gobierno con los medios de comunicación, que los tiene sometidos bajo la protesta de que “si no se alinean les va a pasar lo mismo que a Contacto”. No hay libertad de expresión en lo más mínimo y, eso, es mucho muy grave. Cuando no se pueda informar sobre lo que pasa, lo que afecta al pueblo, malo, porque el gobierno no tendrá contrapesos y seguirá haciendo de manera ilegal lo que le place, como ocultar lo que hoy difunde la Canacope, que en los últimos dos meses han cerrado 20 comercios del primer cuadro de la ciudad y que otros estarían por las mismas para dejar de perder en el futuro. Lo de la Canacope es efecto inconfundible del estado de pobreza de Durango por la falta de empleos bien pagados, de más industrias para tener mejores opciones, y lo peor, de más opciones educativas, que no existen y no existirán por los próximos 50 años, si bien nos va. Ayer circuló una encuesta de Demotecnia Digital en la que asegura que nuestro estado es el último en todo. Está ranqueado al final de la cola, y nadie le ha rectificado, de modo que por lo menos nos queda la duda…..PLANES.- Nosotros por lo general no salimos en Semana Santa, pero…esta vez será la excepción, el Festival Cultural de Zacatecas está ofreciendo cultura en más de 400 eventos de talla internacional, nacional y local de forma gratuita. Habrá mucho en qué entretenerse uno, y lo prefiero al desánimo que tendremos acá por esas fechas. El que se anime, vaya separando hotel, porque si se espera tendrá problemas para hallar cuarto…..TOLETAZOS.- México perdió 5-3 ante Estados Unidos, pero…en el juego tuvo posibilidades no solo de empatarlos, sino de superarlos. Fallaron los toletes de largo alcance o por lo menos los dos que se registraron fueron en solitario, y de haberse producido con gente en las colchonetas, sin problema hubiera ganado. Sin desconocer que el equipo gringo es el mejor del certamen, o por lo menos lleva en su roster a los mejores del vecino país. El siguiente partido será en el Daikin Park de Houston contra Italia, mañana por ahí de las 17:00 horas, hora del centro de México, para si gustan y tienen tiempo.

