De 17 años, quien baleó a un adolescente de 16 en autolavado

Durango, Dgo.

Autoridades confirmaron la detención del presunto responsable de la agresión con arma de fuego ocurrida el pasado sábado por la madrugada en un autolavado del bulevar Francisco Villa, en el que se realizó una fiesta que se prolongó hasta la madrugada.

El presunto agresor es Kevin “N”, quien tiene 17 años de edad y es señalado como el presunto atacante de Ángel Gael, quien según la Fiscalía General del Estado, tiene 16 años.

Los hechos, como Contacto Hoy le informó, se dieron durante la madrugada del 7 de marzo, poco antes de las 02:00, en medio de un evento en el que había decenas de asistentes,

Ahí, se habría dado una fuerte discusión entre los adolescentes, en medio de la cual Kevin sacó una pistola y le disparó a Ángel, que resultó herido en el pecho, por lo que fue llevado de urgencia al Hospital General 450, donde sigue internado.

La investigación encabezada por el agente del Ministerio Público y apoyada por la Policía Investigadora de Delitos permitió identificar al presunto agresor y, con una orden de aprehensión, se logró su arresto.

Kevin fue ingresado al Centro Especializado en Reintegración y Tratamiento para Menores Infractores (CERTMI), donde esperará a los procedimientos judiciales correspondientes.