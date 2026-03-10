Jovencito murió al ser embestido en su moto

Gómez Palacio, Dgo.

Un jovencito originario del municipio de Mapimí murió a causa de las lesiones sufridas en un accidente, ocurrido cuando se transportaba en motocicleta; en el siniestro estuvo involucrado un autobús de pasajeros.

El lesionado es José Oswaldo Rosales Camacho, quien tenía 19 años de edad y vivía en el ejido 22 de Febrero del municipio ya mencionado. Conducía una Itálika 125 al momento del percance.

Mientras que el chofer involucrado es Omar “N”,d e 37 años de edad, originario del municipio de Canatlán y conductor de un autobús Volvo modelo 2024, perteneciente a la línea Ómnibus.

Los hechos ocurrieron en la carretera Gómez Palacio – Jiménez, a la altura del ejido José María Morelos y Pavón, durante la noche del lunes.

Según testigos, el joven motociclista habría intentado cruzar la carretera para llegar al otro lado y no se percató de la cercanía del autobús, que lo impactó de lleno.

De inmediato se solicitó apoyo médico y arribaron elementos de la Cruz Roja Mexicana, pero el muchacho ya había perdido los signos vitales; el chofer del camión quedó detenido en lo que se deslindan responsabilidades.