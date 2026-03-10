Le dio un cabezazo a su esposa y la envió al hospital

Durango, Dgo.

Una señora de 60 años de edad fue trasladada a recibir atención médica luego de ser víctima de una agresión, en la que el presunto responsable es su esposo, también adulto mayor.

Aunque los datos de los involucrados no fueron difundidos, trascendió que el agresor es un hombre de 65 años de edad que se fue de la escena donde ocurrió el ataque.

El incidente se dio el lunes en un domicilio de la colonia La Ponderosa, en la zona norte de la ciudad de Durango, donde el matrimonio sostuvo una fuerte discusión, que no pudo ser calmada por los hijos de ambos.

En medio de esta, el varón se enfiló hacia la señora y le dio un fuerte cabezazo en el pecho, lo que la sofocó y le generó malestares que no cesaron con el paso de los minutos.

Tras la agresión, el tipo se fue del inmueble, mientras que familiares trasladaron a la señora a un hospital a recibir atención médica, donde se le reportó estable.