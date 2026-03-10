Lo encontraron sin vida en el lecho de un río

Guanaceví, Dgo.

El cuerpo sin vida de un hombre, ya en avanzado estado de descomposición, fue localizado en el lecho de un río, en el municipio de Guanaceví. Dada su condición, no es posible establecer identidad ni causa de muerte.

La persona fallecida, según trascendió, es un hombre cuya única vestimenta visible era un pantalón de mezclilla y fue localizado por un hombre que realizaba trabajos de reparación en un cercado.

El hallazgo ocurrió en las cercanías del poblado El Carrizo, en el río conocido como “San Miguel”, que atraviesa dicha demarcación.

El reportante explicó a las autoridades que se llevó la sorpresa el lunes, por lo que de inmediato notificó a la autoridad auxiliar y esta, a su vez, avisó a personal policial asignado al sector.

Los restos del occiso fueron trasladados en un vehículo de la Fiscalía General del Estado al anfiteatro de Santiago Papasquiaro, con el fin de realizar la necropsia de ley, establecer la causa de muerte y avanzar en el proceso de identificación.