Lo sorprenden robando un taladro de un vehículo y termina detenido

Durango, Dgo.

Un sujeto fue detenido luego de apoderarse, en el fraccionamiento Huizache II, de un taladro que decidió tomar de un vehículo ajeno; el dueño pidió ayuda y policías que estaban en la zona aseguraron al presunto ladrón.

El detenido es un individuo de nombre Martín, quien tiene 32 años de edad y dijo tener su domicilio en la colonia Promotores Sociales, al sur de la capital

La víctima, según relató, estacionó su camioneta en una de las calles del fraccionamiento en mención mientras realizaba trabajos a unos metros de distancia.

El individuo pasó, y al ver un taladro de la marca DeWalt a la mano, decidió tomarlo y se echó a correr; el afectado no logró aguantar el paso, pero al ver una patrulla de la Policía Estatal, pidió ayuda a los oficiales.

Los agentes iniciaron la búsqueda y encontraron al presunto delincuente con la herramienta en su poder, por lo que procedieron a su aseguramiento y entrega al agente del Ministerio Público para los procedimientos de rigor.