México reduce asesinatos: reportan 38 homicidios diarios menos en el país

Ciudad de México, 10 de marzo de 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que los homicidios dolosos en el país registraron una disminución del 44 por ciento entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, lo que equivale a 38 asesinatos diarios menos a nivel nacional.

Durante la conferencia matutina conocida como “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria explicó que el promedio diario de víctimas de homicidio pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 48.8 en febrero de 2026, cifra que convierte a febrero de este año en el mes con menor incidencia de este delito desde 2015.

“Es una reducción continua mes con mes y febrero es el mes más bajo desde hace por lo menos diez años. Son 38 homicidios diarios menos que en septiembre de 2024”, destacó la titular del Ejecutivo federal.

La presidenta atribuyó esta tendencia a la Estrategia Nacional de Seguridad, que se basa en la coordinación entre autoridades federales y estatales, así como en el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación mediante el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública.

Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, precisó que entre 2025 y 2026 el promedio diario de homicidios dolosos también registró una reducción del 35 por ciento, al pasar de 75 a 48.8 casos diarios.

La funcionaria explicó que ocho entidades concentraron el 54.2 por ciento de los homicidios registrados en febrero: Guanajuato (9.4 %), Sinaloa (7.9 %), Chihuahua (7.5 %), Baja California (7.2 %), Morelos (6 %), Veracruz (5.6 %), Estado de México (5.3 %) y Oaxaca (5.3 %).

Asimismo, señaló que 26 estados del país redujeron su promedio diario de homicidios al comparar el primer bimestre de 2025 con el mismo periodo de 2026.

En materia operativa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 28 de febrero de 2026 se logró la detención de 46 mil 405 personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de 24 mil 122 armas de fuego y 346.55 toneladas de droga.

También detalló que en ese mismo periodo se desmantelaron 2 mil 318 laboratorios clandestinos utilizados para la producción de metanfetaminas.

En el combate a la extorsión, las autoridades indicaron que del 6 de julio de 2025 al 1 de marzo de 2026 fueron detenidos 907 presuntos extorsionadores en 24 estados, además de que el número de emergencias 089 recibió más de 161 mil denuncias relacionadas con este delito.

Por otro lado, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó que el eje de Atención a las Causas ha permitido otorgar más de 5.5 millones de servicios y trámites a 3.5 millones de personas en todo el país.

Entre las acciones destacadas se encuentran más de 312 mil visitas casa por casa, 485 Ferias de Paz, 367 Comités de Paz y la recuperación de 376 espacios públicos, además de la implementación de programas para fortalecer oportunidades educativas y deportivas para jóvenes.

El Gobierno federal también anunció que se construirán o ampliarán 500 planteles de bachillerato, se crearán 200 mil nuevos espacios educativos, se instalarán 100 centros “México Imparable” y se impulsará el programa “Jóvenes Unen al Barrio”, en el que 5 mil boxeadores entrenan a cerca de 100 mil jóvenes en todo el país.