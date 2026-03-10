Pelea entre hermanos acabó con un vehículo dañado

Durango, Dgo.

Un vehículo dañado y un fuerte problema familiar es el resultado de una discusión entre hermanos, ocurrida el lunes por la tarde en el fraccionamiento Los Duraznos y en la que fue necesaria la intervención de las autoridades.

El afectado es un hombre identificado como Guillermo M., quien tiene 53 años de edad y que fue quien solicitó asistencia policial ante lo intenso del conflicto.

De acuerdo a su testimonio, todo se dio a raíz de un conflicto con uno de sus hermanos (cuyo nombre no se difundió), que en medio de un pleito, decidió causarle daños a su automóvil compacto.

Este resultó con un espejo lateral dañado, y aunque la afectación no fue grave, el afectado decidió llamar al número de emergencias para evitar que el conflicto escalara.

El presunto agresor, al notar que llegarían las autoridades, optó por abandonar la escena y ya no fue encontrado por los policías; ante ello, se recomendó a la víctima denunciar el caso con el fin de frenar los incidentes familiares.