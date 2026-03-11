Durango, Dgo.

Un sujeto de 42 años de edad fue detenido en el fraccionamiento Río Dorado tras una serie de reportes en los que señalaron una conducta agresiva contra su propia esposa; la fémina confirmó ante la policía la conducta antisocial y el tipo fue detenido.

El asegurado es José Dolores, un desempleado de 42 años de edad que, de alguna manera, se las ingenia para mantenerse activo en la ingesta de enervantes.

Fue el martes por la noche cuando el individuo, intoxicado, arremetió con insultos y gritos en contra de su esposa de 36 años, esto en un departamento de la calle Río Santiago, en el mencionado asentamiento.

Dada su agresividad, tanto ella como personas que fueron despertadas por el escándalo llamaron al número de emergencias y poco después llegó la autoridad municipal.

Los policías, al confirmar de viva voz que había un episodio de violencia familiar, aseguraron al tipo. Y aunque la agresión se quedó en lo verbal, se procedió a su arresto y se recomendó denunciar ante la Fiscalía General del Estado.