+ Y qué querían, al hombre no lo dejan opinar

+ No existe la libre expresión en Durango

+ Federación mantiene precios de la gasolina

+ Alto a la violencia digital contra la mujer

+ Google, Facebook y TikTok lo admiten

“Médico lo atendió atingentemente en Nombre de Dios y también debe reconocérsele. Algo que habíamos olvidado…”

Anónimo

Y qué querían, que dejaran a las mujeres lastimadas que expresaran con libertad su sentimiento. No seamos ingenuos, si a los hombres no nos lo permiten, mucho menos a ellas tan menospreciadas…..APROBADO.- Alguien habla del gran fracaso en las celebraciones del 8M, que incluso puede dar pie a la terminación de ese tipo de faramallas que, visto queda, está resultando el gran negocio para unas cuantas…..ORDEN.- Y de que no hayan dejado hablar a las mujeres agraviadas en Durango, que es una ciudad entre las tres más tranquilas de México, pues tengo otros datos que no hablan lo mismo, aunque al final, si hay orden no es precisamente gracias a los programas de prevención oficiales, de eso pueden estar seguros…..MINITA.- Óscar García Barrón, líder de los ganaderos del sector social, asegura que el manejo del ganado se ha convertido en una enorme veta de oro para alguien en la que cobran la friolera de 15 impuestos diversos y al final reciben una hojita manuscrita, sin sellos, sin folio y sin membrete, de modo que resulta un puro “jale limpio” bastante atractivo que nadie sabe, nadie supo…..APROBADO.- Presumió esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum que a pesar de que los precios de las gasolinas y de los combustibles en el mundo están al alza, en ocasiones en alzas desbocadas, mientras en México las tarifas se mantienen y en un descuido andan bajando. No es casualidad, México tiene sus propias reservas petroleras que le dan el respaldo suficiente para mantener las tarifas, a pesar de que casi siempre se movieron de acuerdo a los cambios en los precios de los combustibles en Estados Unidos. El caso es que en el vecino país la gasolina anda por las nubes, mientras en nuestro país se mantienen estables…..APLAUSOS.- Otra buena acción del Gobierno Federal, ni cómo negarlo, es el acuerdo alcanzado entre México y Google, Meta (Facebook) y TikTok para combatir con todo la violencia digital contra la mujer que, lamentablemente, está en constante alza y sin que alguien meta las manos. El caso es que nuestra Presidenta logró lo que nadie había conseguido, sentar a la mesa a las importantes plataformas digitales para acordar cero tolerancia a la violencia digital contra la mujer. Se lo reconocemos y se lo agradecemos a la jefa de la nación, porque hace mucho alguien debió detener la persecución contra la mujer desde hace muchos años, mientras los feminicidios y delitos diversos contra ellas se mantienen en irrefrenable ascenso…..OBJETIVO.- El propósito del inusual acuerdo con las plataformas digitales es que a través de diversos protocolos vayan bajando imágenes o publicaciones que tengan que ver con la violencia hacia las féminas. Es muy bueno para el país y mejor para las mujeres mexicanas, comentó la Presidenta Sheinbaum. Resumió que el primer acuerdo de colaboración se divide en dos fases: prevención y atención, tendientes a erradicar la violencia contra las mujeres como la educación e igualdad, el reconocimiento al género en todos los ámbitos de la vida pública. Subrayar que la Secretaría de la Mujer y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones suscribió el primer acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas digitales para combatir las violencias en el ámbito digital precisamente con Google, Facebook y TikTok, que admitieron sin cuestionar absolutamente nada el propósito del Gobierno de México, de detener ya la persecución contra la mujer, para quienes se habrán de establecer mecanismos que faciliten a las víctimas una denuncia o queja por referencia al maltrato digital. Ojalá y no se tarden…¡Urge!…..COBARDÍA.- El árbitro duranguense Marco Antonio “Gato” Ortiz fue amenazado por aficionados desconocidos tras el partido Atlas-Chivas. Lo culpan de la derrota del cuadro rojinegro y le señalan un arbitraje disparejo, toda vez que un defensa del chiverío hizo un recargón en la espalda y en el área chica a un delantero atlista, que se vio hasta la Luna, y que no se marcó nada, pero en la primera jugada dudosa señaló penal contra Atlas. Total, se pasan los seguidores atlistas. Es un simple partido, parte del gran negocio que hacen otros, y por lo que no es correcto cobrársela con la vida a nadie, no nada más al felino que es parte de su trabajo.

Saludos