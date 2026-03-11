Ejército y GN detuvieron a cuatro “motodelincuentes” bien armados

Otáez, Dgo.

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron, en el municipio de Otáez, a cuatro individuos que portaban armas de fuego y aparentemente vigilaban sus movimientos; todos estaban armados.

Aunque la identidad de los asegurados no fue difundida, el Gobierno Federal conformó que los individuos portaban pistolas que, en suma, estaban abastecidas con 25 cartuchos útilles.

El escueto informe indica que fue en el mencionado municipio serrano donde los oficiales detectaron la conducta sospechosa de los civiles, que se movilizaban a bordo de motocicletas tipo “cross”.

Ante ello, decidieron hacer maniobras que les permitieron cerrarles el paso y hacerles una inspección en la que les encontraron los objetos ilegales.

Además de los cuatro individuos, el personal aseguró tres armas de fuego, cinco cargadores, los 25 cartuchos ya mencionados y dos motocicletas tipo “enduro”.

Todo lo asegurado fue trasladado por tierra a la ciudad de Durango y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal.