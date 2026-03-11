México acuerda con Google, Meta y TikTok retirar contenido que agreda a mujeres

El Gobierno de México dio un paso inédito en la lucha contra la violencia digital al firmar el primer acuerdo de colaboración voluntaria con las plataformas Google, Meta y TikTok, con el objetivo de prevenir, atender y retirar contenidos que agredan o vulneren a mujeres y niñas en internet.

El convenio fue anunciado en el marco de las acciones por el Día Internacional de la Mujer, y busca establecer un mecanismo de coordinación entre las autoridades y las grandes plataformas tecnológicas para detectar, denunciar y eliminar publicaciones que constituyan violencia digital.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que este acuerdo permitirá que la Secretaría de las Mujeres mantenga comunicación directa con las empresas tecnológicas para actuar con mayor rapidez cuando se detecten contenidos que dañen a mujeres.

“Es un primer acuerdo, es voluntario, pero nos permite que la Secretaría de las Mujeres esté en contacto permanente con las plataformas. El objetivo es que, a través de protocolos, se puedan bajar imágenes o publicaciones que tengan que ver con violentar a una mujer”, señaló durante la conferencia matutina.

Crece el ciberacoso en México

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, advirtió que la violencia digital se ha incrementado en el país. Tan solo en los últimos cuatro años, las víctimas de ciberacoso pasaron de 16.1 millones a 18.9 millones de personas, de las cuales 10.6 millones son mujeres.

Ante esta realidad, el acuerdo se dividirá en dos grandes fases: prevención y atención, con medidas específicas para combatir el problema.

Las acciones contra la violencia digital

En la fase de prevención, se impulsarán campañas informativas, educación sobre seguridad digital, revisión de las normas de convivencia en redes sociales y mensajes dirigidos a creadores de contenido y usuarios para promover entornos digitales libres de violencia.

Además, se difundirá una Cartilla de Seguridad Digital y se realizarán campañas mensuales para incentivar la denuncia de contenidos violentos o abusivos.

Por otro lado, en la fase de atención, se implementarán medidas para retirar contenidos de abuso, fortalecer las herramientas de denuncia y colaborar con autoridades en investigaciones relacionadas con violencia digital.

Entre las acciones destaca también la habilitación de la Línea 079, opción 1, para brindar primeros auxilios emocionales y canalizar a víctimas de violencia digital hacia instituciones de apoyo.

Estrategia contra la violencia de género

El acuerdo forma parte de la estrategia del Gobierno de México para erradicar la violencia contra las mujeres, que incluye acciones de educación en igualdad, reconocimiento del papel de las mujeres en la historia y el fortalecimiento de políticas públicas para combatir delitos como el acoso, el abuso sexual y el feminicidio.

Con esta alianza, autoridades federales y empresas tecnológicas buscan cerrar el paso a la violencia en internet y construir espacios digitales más seguros para millones de mujeres en México.