Fuerte salida de camino deja un vehículo totalmente destruido

Pueblo Nuevo, Dgo.

Dos hombres adultos fueron hospitalizados al sufrir contusiones diversas en un accidente de tránsito ocurrido en una de las carreteras del municipio de Pueblo Nuevo; el vehículo en el que viajaban salió aparatosamente del camino en un descontrol por causas no precisadas.

Aunque los datos de las víctimas no fueron confirmados, trascendió que se trata de un hombre de unos 60 años de edad y otro de unos 40, quienes fueron atendidos por personal de Protección Civil de dicha demarcación.

Según el informe, los hechos ocurrieron en la carretera que lleva de la cabecera de dicho municipio, El Salto, a la localidad de La Peña, todavía muy cerca de la ciudad mencionada.

Justo a la altura del kilómetro 1, el conductor de la unidad siniestrada, un Saturn de la líneana ION, perdió el control del volante y salieron abruptamente del camino.

Aunque el vehículo no volcó, si alcanzó a golpear con fuerza una cerca guardaganado, lo que además de dañar significativamente la carrocería, causó la fuerte sacudida a sus dos ocupantes.

Tras la estabilización de los pacientes en el lugar, se determinó trasladar a ambos al Hospital Integral de la demarcación mencionada.