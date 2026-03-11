Golpeó y retuvo a la fuerza a su novia

Santiago Papasquiaro, Dgo.

Un sujeto de 40 años de edad fue detenido luego de privar de la libertad y golpear a su propia novia, quien tras el ataque requirió atención médica; su aseguramiento ocurrió en el hospital a la que él mismo la llevó para que fuera atendida.

El asegurado es Cosme “N”, de 40 años de edad, quien dijo vivir en el poblado Arroyo Seco de Tepehuanes, y cuya novia de 24 años de edad fue reportada con varios golpes contusos.

Según el informe, los hechos ocurrieron en la colonia Altamira de Santiago Papasquiaro, en medio de un ataque de celos en el que el individuo subió por la fuerza a la joven a una camioneta GMC Yukón de modelo reciente.

A bordo de esta la golpeó y le causó varias lesiones; luego la llevó al Hospital San Francisco, donde la localizaron policías y familiares de la víctima que, tras la privación de la libertad, iniciaron su búsqueda junto con la policía.

El presunto agresor seguía en la camioneta, aparentemente esperando que saliera su víctima, cuando lo sorprendieron y aseguraron. El tipo quedó a disposición del agente del Ministerio Público para los procedimientos de rigor.