Lo golpean por no darle 26 pesos en gasolinera

Durango, Dgo.

Un hombre resultó lesionado durante la madrugada de este martes luego de que un sujeto desconocido lo agrediera físicamente presuntamente por negarse a entregarle 26 pesos, en hechos ocurridos en una gasolinera ubicada en la colonia Guillermina.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el incidente se registró alrededor de las 02:00 horas de este 11 de marzo, cuando a través del número de emergencias 911 se alertó sobre una agresión física en una estación de servicio situada sobre avenida Lázaro Cárdenas, entre Guadalupe Aguilera, en la citada colonia.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal, quienes atendieron el reporte. En el sitio se entrevistaron con el lesionado, identificado con las iniciales M.O.G., de 46 años de edad, vecino de la colonia Benjamín Méndez, quien señaló que un hombre al que no conoce se le acercó para pedirle 26 pesos.

Según su versión, al negarse a darle el dinero, el individuo reaccionó de forma violenta y lo golpeó en el rostro. Tras la agresión, la víctima pidió ayuda en la gasolinera, mientras que el agresor se retiró del lugar con rumbo desconocido.

Minutos después arribó la unidad Dgo-135 de la Cruz Roja, cuyos paramédicos brindaron atención y valoración médica al afectado en el lugar.

Elementos de la Policía Estatal permanecieron en la zona para el resguardo y toma de datos del incidente, mientras se realizaron recorridos en los alrededores para tratar de ubicar al presunto responsable, sin que hasta el momento se reportara su localización.