Lucha por su vida tras ser arrollado por una camioneta TRX

Durango, Dgo.

Un peatón se encuentra muy grave luego de ser víctima de un atropellamiento en el bulevar de la Juventud; la víctima fue impactada por una camioneta Dodge TRX, cuyo concuctor fue detenido y entregado a la Fiscalía General del Estado.

El lesionado es el señor Miguel Hernández de la Cruz, quien tiene 79 años de edad y tiene su domicilio en la zona centro.

Mientras que el detenido es Marco Alberto O. G., de 22 años, quien vive en la colonia Emiliano Zapata y ya está a disposición del agente del Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron cuando el septuagenario cruzaba el bulevar de la Juventud con la intención de llegar a la acera norte, pues pretendía tomar un autobús para regresar a su domicilio en el centro.

El conductor de la camioneta no se percató de la presencia del peatón y lo impactó de lleno, causándole lesiones que obligaron a su traslado urgente al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Ahí lo diagnosticaron con traumatismo craneoencefálico severo, así como lesiones en tórax y abdomen que lo mantienen en estado crítico.