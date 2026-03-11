Obituario 11 de marzo 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Reyna de los Ángeles se está velando el cuerpo de la Sra. María De Lourdes Martínez Escarzaga, de 73 años, se despide para su cremación

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo de la Sra. Petra Meza Gurrola, de 76 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Canatlán, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. Carmen Bueno Hernández, de 100 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Resurrección se está velando el cuerpo del Sr. Rito Martínez García, de 88 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala A se está velando el cuerpo del Sr. Juan Carlos Ramos Moreno, de 63 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala 2 se está velando el cuerpo del Sr. Edgar Leonel Ramírez Ramírez, de 44 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Cellitus se está velando el cuerpo de la Sra. María Trinidad Valdez Ortiz, de 59 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Humanitas se está velando el cuerpo de Sra. María de los Ángeles Rocha Morales, de 87 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #2 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Consuelo Díaz Ochoa, de 88 años, sus honras y sepelio están pendientes

En calle Sexto Batallón #201 de colonia Ignacio Zaragoza, se está velando el cuerpo de la Sra. María Juanita Martínez, de 45 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Mpio. Cuencáme, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr. Domingo Vargas Salas, de 84 años, sus honras y sepelio están pendientes