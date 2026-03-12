+ No pasó reforma, pero vienen leyes secundarias

+ La Presidenta Sheinbaum manda su “Plan B”

+ La votación en contra movió las raíces de Morena

+ Dueños del PT pagarán caro su traición a la 4T

+ Que Ali Gamboa estaría haciendo maletas

“Una fortuna inexplicable siempre va precedida por un enorme embuste…”

Anónimo

No pasó la reforma electoral en la Cámara de Diputados, pero el asunto no está finiquitado. Hoy la Presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso su “Plan B”, que pretende lo que buscaba con la iniciativa…..TRAICIÓN.- Además, como se ha confirmado que Alberto Anaya, el dueño del Partido del Trabajo, anduvo cabildeando no nada más con sus diputados, sino con los otros para que votaran en contra. Al interior de Morena todo mundo considera una alta traición la de los “peteros” y la 4T no se lo perdonará…..REACCIÓN.- Además, la propia jefa de la nación, como para que cale la herida, está ordenando que el Instituto Nacional Electoral reduzca los diputados, modifique la elección de plurinominales y baje las prerrogativas partidarias a través de las leyes secundarias, como se había previsto…..APROBADO.- México entero coincide con la Presidenta Sheinbaum en que debe abatirse lo más posible el derroche que hacen los partidos del dinero de todos los mexicanos. No lo considera el nuevo plan, pero el propósito es que al final los partidos se rasquen con sus propias uñas, que sean los partidos los que patrocinen las campañas y que si alguien aspira a un puesto de elección popular, que se promueva con sus propios recursos y no con los de los mexicanos…..AVANCES.- La oposición, desde luego pretextará la inconstitucionalidad del “Plan B”, pero las modificaciones que se pretende en las leyes secundarias están perfectamente consideradas en nuestra Carta Magna…..AVISO.- La síndico Alicia Gamboa advierte que si no se le reconoce su trabajo, sus méritos en el PRI, en el futuro inmediato, más pronto que tarde estará pidiendo asilo en cualquier otro partido, y si es Morena tampoco nos sorprendamos…..RUMORES.- El rumor fue escuchado en céntrico peinador, en donde también se oyó que Ali no está de acuerdo en que el PRI la arrumbe en el rincón municipal. Y tiene razón, cómo negárselo. Cree que sus merecimientos andan por otro rumbo y que nadie puede escatimárselos. O sea, el Partido Revolucionario Institucional está perdiendo desde antes que se abran las competencias, y si se va Gamboa, ténganlo por seguro que se lleva a sus cientos o miles de seguidores en la capital, al fin que ahora se vale eso y cosas peores…..TIEMPO.- La especie parece tempranera de parte de la síndico, pero no hay tal. En nuestros días han cambiado las formas de hacer política, nada qué ver con la frase preferida de Fidel Velázquez Sánchez: “El que se mueve no sale en la foto…”. Ahora si no se mueven, no aparecen en la fotografía final y, por eso, con la suficiente anticipación está levantando la mano para que la tengan presente a la hora de las definiciones…..ASEGUNES.- No está confirmado el rumor, pero algo hay de eso, de lo contrario nadie lo hubiera ventilado en el salón de belleza. Y miren que, si se va Ali, le abrirá un boquete grandísimo al Tricolor, que no podrá reponerse en el tiempo que le queda para las siguientes elecciones, ni lo duden…..ALBOROTO.- Si se confirma la intención de la síndico de cambiar de chaleco, estaríamos ante los primeros jaloneos por las posiciones que estarían por repartirse en los próximos dos años, concretamente la sucesión estatal. Todavía falta tiempo para ese palomeo, pero lo correcto es que hay que empezar a hacer ruido ya y no esperar a que se pase el tiempo…..CUENTAS.- No están ustedes para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero también está subiendo de tono la clase de alacrán que se echó encima el Partido del Trabajo. Hoy se refrenda el rumor de anoche por el que las autoridades pudiesen sacar de la congeladora distintas investigaciones de tipo penal que, desde hace años les viene guardando la Fiscalía General de la República. No explican qué tipo de casos, aunque los más sabemos que están relacionados con las prerrogativas gastadas por los petistas y que son algunos miles de millones de pesos. Es decir, chica le viene a Anaya, a Noroña, a Gonzalo, a sus hermanos y a todos los que se han enriquecido, pero a lo bestia, en la política mexicana. Y lo peor es que la traición se ha confirmado, no hay forma de regresar a las buenas relaciones del pasado, ni cómo ayudarlos, independientemente de que la ofensa se hizo a la mismísima Presidenta de México.

Saludos