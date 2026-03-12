Chocó contra el tren, dejó 16 lesionados y huyó

Apodaca, Nuevo León.

Fue detenido en la zona metropolitana de Monterrey un individuo que, en febrero de 2024, provocó un fuerte accidente al intentar ganarle el paso al tren en el municipio de Gómez Palacio; el tipo huyó dejando tras de sí 16 personas lesionadas.

El detenido es José “N”, cuyo arresto se realizó en el municipio nuevoleonés de Apodaca, pues contaba con una orden de aprehensión por el presunto delito de daños en propiedad ajena.

Los hechos ocurrieron el 7 de febrero de 2024 cuando conducía un autobús de pasajeros de la empresa Traper y, en el cruce del bulevar Jabonoso, intentó ganarle el paso al ferrocarril.

Al no lograrlo, la locomotora impactó la unidad motriz y la arrastró varios metros, provocando una fuerte sacudida a los más de 30 pasajeros; de estos, un total de 16 requirieron asistencia médica.

José bajó del vehículo y se dio a la fuga, por lo que se inició un proceso de investigación que permitió localizarlo en la colonia Central de Carga de la ciudad de Apodaca, donde se hizo su detención por personal de la Fiscalía General de la República.

Tras la detención, fue puesto a disposición de un juez, que de momento, decidió mantenerlo en prisión preventiva, dado el riesgo de que intente de nuevo evadir la acción de la justicia.