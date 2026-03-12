¿Durango sin su “Centauro del Norte”?

De acuerdo con el artista Guillermo Salazar, el monumento a Pancho Villa que por años ha sido representativo de la capital del estado de Durango, será trasladado y requerirá grúas especializadas y un operativo técnico importante, ya que se trata de una escultura monumental que ha permanecido durante años como uno de los símbolos históricos más visibles de la capital duranguense.

La posible decisión de trasladar el monumento al general Francisco Villa, uno de los personajes históricos del país, fuera de la ciudad de Durango ha comenzado a generar inconformidad entre ciudadanos y actores políticos.

Tal como la legisladora Margarita Valdez manifestó públicamente su preocupación por la decisión de mover la escultura del llamado “Centauro del Norte” desde la capital del estado hacia el municipio de San Juan del Río, señalando que una determinación de ese tipo debió consultarse previamente con la ciudadanía.

Es de recordar que el monumento histórico para será llevado a San Juan del Río, municipio que además es lugar de origen del actual gobernador del estado.

Para muchos duranguenses, la figura de Pancho Villa no es únicamente un personaje de la historia nacional, sino parte fundamental de la memoria colectiva del estado, por lo que consideran que cualquier cambio relacionado con su representación pública debería ser consultado ampliamente.