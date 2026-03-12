Familiares descubren delito contra una menor y dan aviso a autoridades

Durango, Dgo.

Un sujeto fue sentenciado a casi 9 años de cárcel tras comprobarse que violentó a una niña, a la que hizo tocamientos en los primeros meses del año pasado.

El sentenciado es Juan Carlos Hernández Hernández, a quien se le comprobó su responsabilidad penal en el delito de abuso sexual, en su modalidad de tocamientos, así como delitos contra la formación de personas menores de edad.

Según el informe emitido por la Fiscalía General del Estado, el sujeto realizó tocamientos contra una niña en el mes de marzo de 2025 y, al darse cuenta, familiares de la pequeña denunciaron el caso.

Tras las primeras investigaciones, se encontraron elementos suficientes para generar una orden de aprehensión, que fue cumplimentada hace unos días, al cumplirse un año del ilícito.

Al final, Juan Carlos asumió su culpabilidad y se acogió a un procedimiento abreviado, en el que se le fijó una sentencia de 8 años, 9 meses y 18 días de prisión, así como una malta de 74 mil 435 pesos. La pena ya se cumple en el Cereso No. 1