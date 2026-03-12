Joven de 18 años es golpeado por varios sujetos

Gómez Palacio, Dgo.

Un joven de 18 años resultó lesionado luego de ser agredido por varios sujetos cuando caminaba por una de las principales vialidades de la ciudad, por lo que tuvo que ser trasladado a recibir atención médica.

El afectado fue identificado como Yoset Noé Salazar Villa, quien ingresó a la Cruz Roja Mexicana de Gómez Palacio con dos heridas cortantes en la región frontal del rostro, producto de la agresión.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron ayer alrededor de las 09:00 horas, cuando el joven caminaba en compañía de otro varón sobre el bulevar Ejército Mexicano, a la altura de las letras monumentales de Gómez Palacio.

En ese punto, ambos fueron interceptados por varios individuos, quienes presuntamente comenzaron a golpearlos sin motivo aparente. Tras la agresión, los responsables se retiraron del lugar con rumbo desconocido.

Luego del ataque, Yoset fue auxiliado y trasladado a la Cruz Roja, donde recibió atención médica por las lesiones que presentaba.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) de la Región Laguna iniciaron las indagatorias correspondientes para tratar de ubicar y detener a los presuntos responsables de la agresión.