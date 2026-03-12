Joven mujer llega de emergencia al Hospital Materno Infantil

Durango, Dgo.

Una mujer de 24 años ingresó la mañana de este jueves al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango luego de sufrir un aborto espontáneo en su domicilio, informó personal de seguridad y autoridades investigadoras.

De acuerdo con el reporte médico, se solicitó la presencia de autoridades en el Hospital Materno Infantil, ubicado en las inmediaciones de avenida 5 de Febrero, luego de que una joven llegara al área de urgencias tras presentar complicaciones derivadas de un aborto.

La mujer fue identificada como M. G.C, de 24 años de edad, quien acudió al hospital acompañada de su madre. Según los primeros informes, la joven presentó un aborto espontáneo en su domicilio y trasladó el producto en una bolsa para recibir atención médica.

Al arribar al nosocomio, personal médico localizó al feto de aproximadamente tres meses de gestación, el cual se encontraba sin signos vitales y envuelto en sábanas blancas sobre una camilla en el área de descanso del hospital.

Durante las primeras indagatorias, autoridades entrevistaron a la madre de la joven, quien relató que los hechos se remontan al pasado lunes 9 de marzo, cuando acudieron al Hospital 450 para que la joven mujer, recibiera una revisión médica general, sin que supieran que se encontraba embarazada, ya que —según explicó— la joven continuaba presentando su menstruación de manera aparentemente normal.

Fue mientras se encontraba en espera de atención cuando la mujer acudió al baño y, en ese momento, expulsó el producto. Tras lo ocurrido, se dio aviso al personal médico del hospital, quienes solicitaron una ambulancia para trasladarla al Hospital Materno Infantil, donde continuó recibiendo atención.

Autoridades informaron que la paciente se encuentra estable y bajo observación médica, en espera de que se le practique un procedimiento de legrado en el mismo hospital.

Por lo anterior, el agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del feto y su traslado al Servicio Médico Forense, a fin de realizar la necropsia de ley y determinar la causa de muerte del producto de aproximadamente tres meses de gestación.