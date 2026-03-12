Mujer de 39 años pierde la vida mientras recibía atención en el Hospital General 450

Durango, Dgo.

Una mujer que había sido vinculada a proceso por el presunto delito de narcomenudeo, murió a causa de una crisis médica sufrida en el interior del Centro de Reinserción Social No. 1, misma que obligó a su hospitalización.

Se trata de Antonia Yaneth Payán Díaz, quien tenía 39 años de edad y se encontraba en el penal estatal desde noviembre del año pasado.

Según el informe, fue el domingo 8 de marzo cuando la fémina se agravó en el centro penitenciario a causa de lo que inicialmente se reportó como un dolor abdominal.

Dado que este ya era insoportable, se le derivó al Hospital General 450, donde se le diagnosticó con una afectación renal, que obligó a la intervención de especialistas.

Por desgracia, con el paso de los días su condición no mejoró de acuerdo a lo deseado y este jueves por la madrugada se confirmó su muerte. De sus restos quedó a cargo la Fiscalía General del Estado para la necropsia de ley.