Obituario 12 de marzo 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En domicilio conocido en Canatlán, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. Carmen Bueno Hernández, de 100 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Espíritu Santo se está velando el cuerpo de Sra. María Dolores Arreola Alvarado, de 91 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Resurrección se está velando el cuerpo del Sr. Rito Martínez García, de 88 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo del Sr. Arturo Valdespino Vázquez, de 45 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala A se está velando el cuerpo de la Sra. Francisca Barraza, de 79 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala clásica B se está velando el cuerpo del Sr. Cain Canizales Morales, de 44 años, se despide para su cremación

En sala Cellitus se está velando el cuerpo de la Sra. María Trinidad Valdez Ortiz, de 59 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #5 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del joven Gustavo Hernández Vergara, de 20 años, sus honras y sepelio están pendientes