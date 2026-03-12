Plan B electoral de Sheinbaum busca eliminar privilegios en congresos locales y ayuntamientos

Ciudad de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo lunes 16 de marzo enviará al Congreso el Plan B de la Reforma Electoral, una iniciativa que busca reducir privilegios en congresos locales y ayuntamientos, establecer límites al uso de recursos públicos y fortalecer los mecanismos de consulta popular.

Durante la conferencia matutina conocida como “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria explicó que la propuesta tiene como objetivo central impulsar la participación ciudadana y disminuir los gastos considerados excesivos dentro del sistema político.

“Esencialmente, Plan B: disminuir los privilegios y fortalecer la decisión de la gente, la participación popular”, señaló la presidenta, al reiterar que uno de los principios del movimiento de la Cuarta Transformación es combatir la corrupción y eliminar los privilegios en el servicio público.

Sheinbaum destacó que, de aprobarse la reforma, se generaría un ahorro estimado de alrededor de 4 mil millones de pesos, recursos que —según explicó— serían destinados directamente a los estados y municipios.

La titular del Ejecutivo federal subrayó además que el envío de la iniciativa responde a un compromiso hecho con la ciudadanía, al considerar que durante años la población ha demandado reducir el financiamiento público destinado a partidos políticos y estructuras electorales, especialmente en un país con diversas necesidades sociales.

“Yo me comprometí a enviar una reforma que tuviera que ver con lo que pedía la gente y cumplí”, afirmó, al tiempo que consideró importante que la ciudadanía conozca qué actores políticos respaldan las medidas orientadas a reducir privilegios en la vida pública.

La propuesta forma parte del paquete de cambios que el gobierno federal impulsa en materia electoral, con el argumento de fortalecer la participación ciudadana y avanzar en la política de austeridad republicana.