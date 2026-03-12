Se metió en sentido contrario en Felipe Pescador y provocó fuerte choque

Durango, Dgo.

La confusión de un automovilista, que se incorporó al bulevar Felipe Pescador en sentido contrario, fue la causa de un aparatoso accidente ocurrido la tarde del miércoles, en el que un total de tres vehículos resultaron dañados.

El presunto responsable del siniestro es Juan Brayan, de 31 años de edad y conductor de un automóvil NIssan Sentra de color negro.

Mientras que los afectados son Jonathan Esteban, de 25 años y operador de un Renault Kwid 2024 de la empresa Megacable, así como Aram Isidro, de 23 años y propietario de un Nissan Versa 2018.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor del Sentra circulaba por la calle Castañeda y, al llegar a Felipe Pescador, viró hacia la derecha en lugar de la izquierda, lo que ocasionó la colisión con el Kwid y su proyección hacia el Versa.

Dado lo aparatoso del siniestro, fueron enviadas varias unidades de emergencia y aunque el conductor del Kwid fue hospitalizado, se le reportó fuera de peligro. De su atención se hizo cargo la Cruz Roja Mexicana.

De los procedimientos administrativos posteriores al siniestro se hizo cargo la Policía Vial.