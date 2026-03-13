Alucinó y reportó al 911 el asesinato de una bebé y una adolescente

Durango, Dgo.

Autoridades realizaron una intensa movilización policial el jueves por la tarde tras un reporte en el que se indicaba que, en un domicilio del fraccionamiento Guadalupe Victoria Infonavit, habían asesinado a una bebé y a una adolescente; al final, todo resultó en una alucinación causada por la ingesta de drogas.

Los hechos ocurrieron en el andador Guadiana del mencionado asentamiento, del que Lucía Natali, de 35 años de edad salió en un momento de la tarde y le pidió a una vecina reportar que su pareja, un hombre de 52 años, había asesinado a su hija y nieta.

Asustada, la mujer llamó al número de emergencias 911 y de inmediato fueron enviadas unidades policiacas al lugar; afuera, estaba Lucía, quien reiteró ante los oficiales que dentro de la casa estaban los cuerpos.

Pese a que la mujer mostraba señales claras de intoxicación, los oficiales ingresaron al inmueble por la gravedad del reporte y se encontraron dentro con Óscar Z., quien intentó impedir su acceso, por lo que terminó sometido.

Cuando ella vio el proceder contra el varón, se tornó agresiva y los agentes también la neutralizaron.

Sin embargo, al revisar el inmueble no fueron localizados indicios de algún delito, más allá del claro consumo de enervantes entre los dos involucrados. Al final, ambos fueron detenidos por faltas administrativas.