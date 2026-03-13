+ Estatua de Villa es de los duranguenses

+ Exigen justificantes para mover la efigie

+ Los duranguenses la pagamos, es nuestra

+ Quién y cuándo decidió mover la escultura

+ Plantón indefinido para que no la muevan

“Ésa es la habilidad del político, hacer lo que nadie le pidió e ignorar lo que más le piden…”

Winston Churchill

La estatua ecuestre de Francisco Villa es patrimonio de los habitantes de la capital, o de todos los duranguenses que aportaron para la obra, como para que alguien venga a llevársela a otro lado…..ARTE.- La escultura del bien recordado Francisco Montoya de la Cruz es una de sus más importantes obras y debe quedarse donde está. Independientemente de quien considere en la figura. Es que la estatua es una réplica perfecta del caballo y el jinete, incluyendo una serie de rasgos físicos pocas veces logrados en un trabajo de tal magnitud. Rugo Montoya, descendiente de Montoya de la Cruz, asegura que para lograr la imagen final del caballo y el jinete, la Hacienda de El Ojo prestó varios caballos y diversos jinetes que fueron la inspiración del maestro Montoya de la Cruz, y en lo que invirtió días, meses o años para lograr la enorme e impactante efigie. Y también, sobre lo que batalló el propio escultor para completar con el escaso bronce de que se disponía. Hubo de ir a “pepenar” por aquí y por allá. Sobre todo en algunos puertos donde existen anclas arrumbadas por su inutilidad, pero que mucho sirvieron para terminar la imponente obra…..ALTO.- El monumento a Villa debe quedarse donde está. Ninguna razón justifica un supuesto cambio, porque además lo pagamos entre todos en esta capital, debe mantenerse en esta capital…..RAZONES.- Independientemente del homenajeado, que todavía está en controversia. Es muy pronto para rendirle honores. Fue un bandolero que no hizo cosa buena a la sociedad, lo dijo y lo marcó muchas veces el ilustre, culto y bien recordado José Ignacio Gallegos Caballero, a quien de menos no hubo alguien que le rebatiera sus razones. Entonces, del homenaje a Villa, todavía aún está en discusión, porque ahí de a poquito está saliendo a la luz pública la realidad de ese malvado. Existen ya diversos libros en los que se documenta la clase de aberraciones que cometió el señor Villa. Uno de sus verdugos, el último que quedaba, pintó al revés y al derecho al bandolero, quien aseguró: “Teníanos que acabar con él, porque ya había matado a casi toda mi familia…”, Además de una serie de correrías que cometió no solo en México, sino en Estados Unidos, acciones que de ninguna manera hablan bien del desaparecido “general”, pero en fin, no es el tema. El tema es la carta abierta que le mandan un grupo de duranguenses al gobernador Esteban para que deponga su propósito, porque además, en la extraordinaria obra cultural terminada en 1974 por el maestro Montoya de la Cruz, fue auxiliado por artistas locales como el ilustre Guillermo Salazar, a quien también debe reconocerse parte del éxito. Hubo rueda de prensa esta mañana en la que estuvieron un hijo del maestro Montoya, Francisco Rugo Montoya, la senadora Margarita Valdez y otros testigos de la obra del maestro Montoya de la Cruz, que unieron sus voces para exigir que la obra de los duranguenses, porque la patrocinaron los duranguenses, se quede en Durango …..ÓRALE.- El hijo del artista, Rugo Montoya, advirtió que su familia está muy enojada y pide una explicación de las razones por las que el gobierno ha decidido reubicarla. El movimiento en contra del propósito de reubicar la obra está empezando y quién sabe hasta dónde llegue…..REVERSA.- Es de humanos equivocarse, pero de sabios reconocerlo. Si hay un arrebato o alguna ligereza en la intención de reubicarla, que la dejen donde está y asunto terminado…..ACCIÓN.- El hijo del desaparecido Montoya de la Cruz, Francisco Rugo, advirtió que los simpatizantes de la estatua estaremos pendientes de que nadie intente mover el monumento. Preguntó las razones por las que el gobierno decidió removerla, porque además de que se trata de una obra de los duranguenses, a nadie se le ha consultado como para decidir cambiarla, y a nadie se le ha informado de dónde sacarán el dinero para moverla y, en un momento dado, de dónde sacarán el dinero que requiere una nueva obra. Claro, son preguntas que se quedan flotando y nadie puede responder.

Saludos