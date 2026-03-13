Detienen en Sinaloa a cuatro hombres armados; entre ellos un adolescente reportado desaparecido en Durango

Elota, Sinaloa.

El grupo de Coordinación Interinstitucional de Sinaloa, integrado por corporaciones estatales y federales, confirmó la detención de cuatro sujetos armados en el municipio de Elota, entre los cuales está, aparentemente, un adolescente originario de Durango por el que existe ficha de búsqueda.

Los detenidos, según el reporte, son tres adultos y un adolescente, este último identificado preliminarmente como Martín Alexander, de 15 años y domicilio en la colonia Octavio Paz de la ciudad de Durango.

De acuerdo al comunicado oficial, personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina, FGR, Secretaría de Seguridad y corporaciones estatales, recorrían el tramo carretero Nuevo Salto – Paredón Colorado cuando observaron a los cuatro varones armados.

El personal de los cuerpos de seguridad logró rodearlos y los sometieron de inmediato, aseguraron tres armas largas y una corta; 13 cargadores, en su mayoría abastecidos; un número de cartuchos no precisado; y dos chalecos tácticos.

De inmediato fueron detenidos y presentados ante la Fiscalía General de la República para su procesamiento.

Es de apuntar que, según los propios medios de Sinaloa, el adolesente detenido es originario de Durango y sus características físicas, incluida la sudadera, coinciden con la de Martín Alexander, cuya no localización se denunció el 10 de marzo.

Sin embargo, todo indica que tenía desde el día 5 o 6 del mismo mes en la zona de Elota, Sinaloa, donde se hizo la detención, pues la última vez que se le vio en Durango fue el día 4.