Fijan tope de 24 pesos para la Magna tras pacto con Sheinbaum

En medio de la preocupación constante por el costo de los combustibles, el representante en Durango de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Fernando Arrieta Favila, informó que el sector gasolinero alcanzó un acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum para mantener un tope máximo de 24 pesos por litro en la gasolina Magna.

De acuerdo con el representante del organismo, el entendimiento entre autoridades federales y empresarios del sector busca evitar aumentos que impacten directamente en la economía de los consumidores, especialmente en un contexto donde el costo de vida sigue presionando el bolsillo de las familias.

Arrieta Favila explicó que este acuerdo forma parte de una estrategia para dar estabilidad al precio del combustible de mayor consumo en el país, lo que permitiría contener incrementos bruscos en el corto plazo.

El representante de Onexpo señaló que mantener este límite en el precio de la Magna representa un intento por equilibrar los costos de operación del sector con la necesidad de no afectar más a los usuarios, quienes ya enfrentan incrementos en distintos productos y servicios.

Para Durango, donde el transporte y la movilidad dependen en gran medida del uso de vehículos particulares y del traslado de mercancías por carretera, el comportamiento del precio de la gasolina impacta directamente en la economía local, desde el transporte público hasta el costo de alimentos y productos básicos.

Aunque el acuerdo busca brindar certidumbre al mercado, el sector gasolinero reconoce que los factores internacionales, el tipo de cambio y los costos logísticos continúan influyendo en el precio final del combustible.

Por ahora, el compromiso establecido es mantener el precio máximo de la gasolina Magna en 24 pesos por litro, mientras se monitorea el comportamiento del mercado energético en el país.