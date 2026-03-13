Hermanos atacan con machete a dos hombres tras resistirse a un robo

Gómez Palacio, Dgo.

Fueron sentenciados a 11 años de cárcel un par de individuos que, hace poco menos de dos años, lesionaron a dos hombres para consumar el delito de robo, ocurrido en la zona urbana de Gómez Palacio,

Los delincuentes ya encarcelados son los hermanos Óscar Omar y Victor Fernando García Villalobos, quienes cometieron el delito que llevó a su condena el 15 de junio de 2024.

Aquel día, según el informe, un hombre de iniciales J. J. C. C., caminaba de regreso a su casa en la colonia Rubén Jaramillo cuando el parte de hermanos le cerró el paso, obligándolo a entregar un teléfono celular y una cadena de oro.

No conformes con eso, comenzaron a golpearlo; un testigo, J. H. C., decidió intervenir y, al igual que la víctima del atraco, fue lesionado con un machete por los sujetos; estos huyeron y las víctimas fueron hospitalizadas.

Las investigaciones permitieron identificar a los agresores y se les detuvo hace algunas semanas mediante una orden de aprehensión, lo que permitió llevarlos a juicio; estos admitieron su culpa y se les sentenció en un procedimiento abreviado.

El juez fijó para ambos una sentencia de 10 años, 11 meses y 29 días de prisión, así como una multa individualizada de 73 mil 149 pesos, y por reparación del daño, 235 mil pesos más. La pena ya la purgan en el Centro de Reinserción Social No. 1.