Molesto con su expareja, arremetió contra los medidores de luz de la casa

Durango, Dgo.

Frustrado porque su expareja no quiere volver con él, un sujeto causó daños a un par de medidores de la Comisión Federal de Electricidad, tanto de ella, como de un vecino, que quedaron inservibles a causa del incidente.

El tipo, sin embargo, logró alejarse de la zona antes de la llegada de policías que acudieron tras un llamado al número de emergencias 911.

Los hechos ocurrieron en la calle Emiliano Zapata de la colonia ViIla de Guadalupe, a la que acudieron agentes preventivos a petición de la señora Martha, de 66 años, que reportó un episodio de violencia.

El tipo, de nombre Martín Arturo, de la misma edad, se alejó cuando escuchó que llamaban al 911, pero no sin antes causar daños a un par de medidores de la Comisión Federal de Electricidad, que acabaron en el suelo.

Por fortuna, la señora Martha no fue agredida físicamente y todo quedó en daños materiales; los medidores, por otra parte, fueron puestos bajo resguardo en una estación de policía, a la espera de que la CFE determine si denunciará el caso.