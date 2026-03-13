Mujer de 37 años golpea a chavita de 14

Nuevo Ideal, Dgo.

Una mujer de 37 años de edad fue detenida luego de causar varias lesiones a una adolescente, en medio de una disputa ocurrida en una localidad rural del municipio de Nuevo Ideal.

La detenida es Anahí “N”, quien tiene 37 años de edad y, al igual que su víctima de 14, es originaria del poblado Miguel Negrete.

Fue el abuelo de la adolescente, un hombre de 65 años de edad, quien llamó al número de emergencias al presenciar la agresión, en la que él mismo intentó calmar a la agresora, en lo que no tuvo éxito.

Policías municipales que estaban en la zona acudieron de inmediato y se encontraron con Anahí todavía en la escena y con la jovencita con golpes visibles en varias partes del cuerpo.

Ante ello, procedieron al arresto y la adulta fue entregada al agente del Ministerio Público, que inició el procedimiento correspondiente por el presunto delito de lesiones.