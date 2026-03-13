Obituario 13 de marzo 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala La Piedad se está velando el cuerpo del Sr. Profesor Jorge Eduardo Viggers Martínez, de 71 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo de la Sra. Martha Angélica Quintanar Escorza, de 57 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla A se está velando el cuerpo del Sr. Jesús Francisco Gómez Castillo, de 50 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala B se está velando el cuerpo del Sr. Arturo Navarro Lara, de 44 año, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla Palermo de sucursal Lomas se está velando el cuerpo del Sr. Gregorio Nájera Díaz, de 46 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #2 de matriz de 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Jorge Amalio López Hernández, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #4 de matriz de 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. José Miguel Chávez Cossío, de 66 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #5 de matriz de 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Juan David Morales Cervantes, de 66 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #6 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. María Patricia Ávila Medina, de 58 años, sus honras y sepelio están pendientes

En calle Durmiente #107 de colonia 16 de Septiembre se está velando el cuerpo del Sr. Julio César Sifuentes Moreno, de 52 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Localidad de San Vicente de Chupaderos, Dgo., se está velando el cuerpo del Sr. Fermín Montes Fernández, de 51 años, sus honras y sepelio están pendientes