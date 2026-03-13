Regresó al yonke en el que robó hace unos días

Durango, Dgo.

Un sujeto que hace unos días cometió el delito de robo en un yonke de la salida a Parral, intentó repetir su conducta delictiva pero, en esta ocasión, fue sorprendido y la Policía Municipal lo detuvo.

Se trata de Jesús A. H., quien tiene 51 años de edad y vive en el fraccionamiento Santa Amelia, pero cuya detención ocurrió en el bulevar Luis Donaldo Colosio.

Según lo declarado a las autoridades, el individuo ingresó hace algunos días a dicho establecimiento y tomó algunos objetos de valor. Luego salió sin pagarlos y logró darse a la fuga.

No conforme con aquel atraco, el jueves regresó al mismo establecimiento y, al identificarlo, el personal se mantuvo atento a su conducta, además de llamar al número de emergencias 911.

Policías llegaron y, cuando el tipo pretendía de nuevo cometer el ilícito, se le aseguró de inmediato, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente.