Desmienten captura de Martín Alexander en Sinaloa

Durango, Dgo.

Familiares de Martín Alexander, el adolescente de 15 años de edad cuya denuncia de desaparición se realizó el pasado 10 de marzo (seis días después de que su familia notó su ausencia), negaron que se trata del joven supuestamente detenido en Elota, Sinaloa.

Como Contacto Hoy le informó, al joven se le vio por última vez el 6 de marzo en la colonia Octavio Paz y su familia denunció su desaparición el día 10.

Eso derivó en la difusión de una ficha de búsqueda, en la que aparecía con una sudadera con el estampado de una letra T, además de la palabra “voleyball”.

El día 13 de marzo, el Grupo de Coordinación de Sinaloa informó de la detención de cuatro personas en Elota, Sinaloa, donde aparece un adolescente con una sudadera idéntica a la de la ficha de búsqueda.

Medios de aquel estado anticiparon que podría tratarse del mismo adolescente cuya desaparición ocurrió en Durango, lo que después negó su familia. Según afirmaron, el estatus aús es de “no localizado”.