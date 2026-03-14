Durango tendrá temperaturas de hasta 33°C y viento fuerte este sábado

Durango, Dgo.

Este sábado 14 de marzo se espera un día caluroso y con fuertes rachas de viento en la capital duranguense, de acuerdo con el pronóstico meteorológico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Según el reporte, durante la mañana se registrarán temperaturas mínimas entre 9 y 10 grados centígrados, mientras que por la tarde el ambiente se tornará cálido a caluroso con máximas que podrían alcanzar entre 32 y 33 grados.

Además, se prevé baja probabilidad de lluvias en la entidad, por lo que el cielo se mantendrá mayormente despejado durante el día. No obstante, se espera la presencia de vientos fuertes con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 60 kilómetros por hora, principalmente durante la tarde.

El informe meteorológico también señala que la onda de calor continuará durante el fin de semana en Durango, aunque para los próximos días podría registrarse un cambio en las condiciones climáticas debido al ingreso del frente frío número 41 al norte del país.

Este sistema frontal ingresaría la noche del domingo y provocaría un descenso gradual de las temperaturas a partir del lunes y martes, cuando las máximas podrían bajar a alrededor de 29 o 30 grados, mientras que las mínimas oscilarían entre 6 y 8 grados centígrados al amanecer.

En las últimas 24 horas, la estación meteorológica en la ciudad de Durango registró una temperatura mínima de 8.6 grados y una máxima de 31.1 grados, además de rachas de viento cercanas a 33 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor y tomar precauciones ante las fuertes ráfagas de viento, especialmente para quienes circulan en carretera o realizan actividades al aire libre.